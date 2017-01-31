Presidente del Consejo de Estado vigilará las reformas del proceso de paz

El nuevo presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Octavio Ramírez, expresó que uno de los principales retos de la corporación en 2017 será vigilar todo lo que acontece con el proceso de paz, especialmente en el tema de las reformas.

"Una de las ideas del Consejo de Estado es que tiene que estar atento a las circunstancias que rodeen el proceso de paz y las reformas normativas de orden constitucional, legal y reglamentario que se adelanten, pues están involucrados los intereses de la sociedad y del país", expresó Ramírez.