Presidente Uribe hablará de militares supuestamente vinculados a terrorismo

El presidente, Alvaro Uribe Vélez, anunció que hablará hoy domingo, al país una vez que tenga suficiente claridad sobre la supuesta vinculación de varios militares a atentados terroristas.

"Aún no le he hablado al país, porque aún no he podido tener la claridad que me permita poder contribuir haciendo claridad en la búsqueda de la verdad", manifestó el presidente.