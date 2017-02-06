Principales testigos en contra de Andrés Jaramillo están desaparecidos

Patria era la empresa socia de Conalvias por la que se habrían girado coimas que iban para los bolsillos de los concejales Orlando Prada, Hipólito Moreno, Andres Camacho y el exdirector de la UMV, Iván Hernández, ya procesados por el “carrusel de los contratos” en Bogotá.

El gerente de esta empresa es Javier Mejía, quien lleva desaparecido tres años y tiene una circular roja de Interpol en su contra. A Mejía, el señor Andres Jaramillo supuesta mente le habría ordenado girar estas coimas.

Otra de las consideradas principales testigos en contra de Jaramillo es la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, investigada por las irregularidades en la megaobra de la calle 26, en la que las coimas para la entrega del contrato serían del orden de los 8.000 millones de pesos.

Pardo también tiene una orden de captura en su contra. Interpol emitió una circular roja contra ella para alertar a las autoridades de 190 países. La exfuncionaria, se presume, salió del país en septiembre de 2015 y su paradero es desconocido para la justicia colombiana.

En la Fiscalía obra una declaración del ex subdirector Técnico del IDU, Inocencio Meléndez, en la que asegura que Pardo envió un emisario para convencerlo de no testificar en contra de ella y de Andres Jaramillo.

El tercer testigo que la Fiscalía no encuentra es el representante de la fundación Un Espacio Para Amar, del ex concejal Juan José Rodríguez, la cual habría recibido una transacción por 10 mil millones de pesos.

Por otro lado, La W conoció que aparte de los dos procesos que tiene Jaramillo en su contra por el carrusel de los contratos en Bogotá, en la actualidad la Fiscalía investiga a este hombre por un contrato para hacer una represa, ejecutado por Conalvias en la ciudad de Bucaramanga durante la alcaldía de Fernando Vargas Mendoza durante los años 2008 y 2012, funcionario destituido por la Procuraduría general de la nación precisamente por irregularidades en contratos.