Procurador pide al Gobierno dar con el paradero de Salud Hernández

Alejandro Ordóñez lo solicitó al Gobierno Nacional y a los organismos de inteligencia del Estado.

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación. Foto: Colprensa

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación. Foto: Colprensa(Thot)

A través de su cuenta de Twitter, el procurador General, Alejandro Ordóñez, le pidió al Gobierno Nacional y a los organismos de inteligencia determinar, a la mayor brevedad, el paradero de la periodista española Salud Hernández Mora.

“Ningún colombiano debe estar a merced de grupos armados al margen de la ley. Institucionalidad debe velar por la  protección de todos”, indicó un trino de la Procuraduría.

