Procuraduría abre indagación preliminar por escándalo de Estraval

Citaron a versión libre al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y a la ex superintendente de Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por el escándalo de manejos irregulares en créditos de libranzas, por parte de la empresa Estraval, para "identificar a los responsables que pudieron facilitar conductas indebidas o ilegales en las operaciones con libranzas".



En este proceso, fueron llamados a versión libre el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y la ex superintendente de Economía Solidaria Mariana Gutiérrez.

La indagación tiene como propósito "Saber cuáles fueron las medidas que adoptaron las Superintendencias. En el caso de la Súpersolidaria tenía competencias muy específicas", expresó Carrillo.