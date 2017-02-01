Procuraduría anuncia que no permitirá que la excluyan de la JEP

El procurador General, Fernando Carrillo, afirmó que no va a aceptar que excluyan al Ministerio Público de intervenir en los procesos que cursen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pues advierte que la JEP "no puede estar de espaldas del ordenamiento Constitucional".



(Lea también: La JEP debe hacer parte de la Rama Judicial: Consejo de Estado).

"Se excluye total y abiertamente la participación del Ministerio Público en los procesos que cursarán en el Tribunal Especial para la Paz. Ello desconoce la Constitución, los derechos de las víctimas (...) No existe razón alguna que justifique la exclusión del ministerio público, lo cual es altamente inconveniente", expresó Carrillo.

Advirtió que la Constitución le confiere a la Procuraduría las funciones de representar a la sociedad colombiana ante la administración de justicia. "Si se ha dicho que la columna de la JEP es garantizar el derecho de las víctimas, estamos dispuestos para cumplir esa responsabilidad", advirtió Carrillo.