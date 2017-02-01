Procuraduría insta al Gobierno a proteger a madres gestantes y a niños en zonas veredales
Advierten que no existen protocolos especiales de protección a esta población relacionada con las Farc.
La Procuraduría General de la Nación le llamó la atención al Gobierno por la "inexistencia" de protocolos especiales de protección para las madres gestantes, lactantes y los menores que están llegando a las zonas veredales.
"La ausencia de una infraestructura mínima para su acogida está poniendo en riesgo sus derechos", advirtió el procurador Fernando Carrillo.
Carrillo instó al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se brinde atención inmediata a dicha población, y que se "preste toda la ayuda a las autoridad territoriales en donde están ubicadas las zonas veredales para que puedan prestar de primera mano esta atención".