Procuraduría insta al Gobierno a proteger a madres gestantes y a niños en zonas veredales. Foto: Agencia EFE( Thot )

La Procuraduría General de la Nación le llamó la atención al Gobierno por la "inexistencia" de protocolos especiales de protección para las madres gestantes, lactantes y los menores que están llegando a las zonas veredales.

"La ausencia de una infraestructura mínima para su acogida está poniendo en riesgo sus derechos", advirtió el procurador Fernando Carrillo.

Carrillo instó al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se brinde atención inmediata a dicha población, y que se "preste toda la ayuda a las autoridad territoriales en donde están ubicadas las zonas veredales para que puedan prestar de primera mano esta atención".