Procuraduría recibe denuncia de irregularidades en la Uspec

La denuncia la hace un ciudadano ante la Contraloría y es remitida a la Procuraduría. Foto: Colprensa( Thot )

La W tuvo acceso a una carta enviada por la Contraloría General al Jefe de la oficina de registro y control de la Procuraduría, Carlos Arturo Arboleda y firmada por Carmen Lucero Ruiz, directora de atención ciudadana.

En el documento, se advierte el envío de información, enviada por un ciudadano, que evidencia presuntas irregularidades presentadas en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) con respecto al posible favorecimiento en los contratos de los sistemas de vigilancia electrónica, proceso adjudicado el 28 de mayo de 2018.

Entre estas irregularidades estarían actuaciones indebidas de funcionarios de la Uspec, adelantos económicos al contratista elegido, pese a no cumplir ni con tiempos ni con las solicitudes técnicas hechas por esta entidad del Inpec.