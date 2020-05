Procuraduría respalda los 'superpoderes' de la Contraloría ante la Corte Constitucional

La W conoció en primicia el concepto enviado por el procurador Fernando Carrillo a la Corte Constitucional que da vía libre a la constitucionalidad del Acto Legislativo que creó el control preventivo de la Contraloría General de la República, más conocido como los "superpoderes" que logró el contralor Felipe Córdoba.



El concepto fue enviado en el marco de una demanda que pide tumbar las funciones de control preventivo que le dio el Congreso a la Contraloría en la más reciente reforma a ese ente fiscal. Con esta figura, el ente de control puede acompañar y hacer recomendaciones a cualquier proyecto de contratación de entidades regionales o nacionales.

Para los demandantes, el Legislativo revivió, con esta norma, el extinto control "previo" que existía en la Constitución de 1886 y, al hacerlo, se viola la Constitución de 1991, pues pondría en riesgo el principio de independencia de las ramas del poder público.

Sin embargo, para el procurador Carrillo, el control preventivo y concomitante introducido por el Acto Legislativo No. 4 no sustituye el pilar esencial de separación de poderes de la Constitución Política de 1991, puesto que no conlleva a una interferencia indebida de la Contraloría General de la República en las decisiones fiscales de la Administración Pública.

El concepto del procurador,señala que la demanda se interpuso de manera oportuna y el análisis se debe restringir al cargo formulado (no procede la integración normativa), pero solo por la supuesta sustitución del eje definitorio de separación de poderes (solicita a la Corte que se declare inhibida de adoptar un pronunciamiento de fondo respecto del cargo de sustitución de la Carta que se funda en el elemento de control fiscal posterior y selectivo) y que corresponde aplicar la teoría de la sustitución de manera moderada y bajo el criterio de la autocontención.

Lea también: Decreto sobre Impuesto Solidario no tendrá conjueces en la Corte Constitucional

Concluye su concepto estableciendo que no existe una sustitución del pilar axial de separación de poderes.

Al respecto, afirma: "Finalmente, en cuanto a la premisa de síntesis, conforme a lo expuesto la Procuraduría concluye que la premisa menor no tiene como connotación el cambio ni el reemplazo del eje definitorio de la Constitución descrito en la premisa mayor. El control preventivo y concomitante introducido por el Acto Legislativo .no sustituye el pilar esencial de separación de poderes de la Constitución Política de 1991, puesto que no conlleva a una interferencia indebida de la Contraloría General de la República en las decisiones fiscales de la Administración Pública".