Procuraduría se opone a demanda que busca incrementar la base para cotizar pensión

La Procuraduría General de la Nación se opuso a una demanda que pretende tumbar, ante la Corte Constitucional, el tope de 25 salarios mínimos como base para cotizar pensión, contemplada en un apartado del artículo 5 de la Ley 797 de 2003.

La demanda indica que la norma que fijó el tope para la base pensional "desconoce el deber estatal de promover la prosperidad general".

Pero para el procurador General, Alejandro Ordóñez, para la sostenibilidad del sistema pensional se estableció un límite máximo en el monto de la pensión y en la base de cotización.

"No puede pretenderse que el sistema pensional sea usado como medio de acumulación de riqueza, pues lo que pretende es asegurar un mínimo de ingresos para proteger los derechos de los trabajadores", dijo Ordóñez.