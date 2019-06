Profesor de la Universidad Sergio Arboleda critica informe realizado sobre el glifosato

‘El profesor’, quien por cuestiones de seguridad fue llamado de esta manera para proteger su identidad, dio su apreciación sobre las diapositivas que presentó la Universidad Sergio Arboleda en lo que concierne al copilado sobre el glifosato que tuvo una colaboración de información por parte de Bayer.

Ante esto ‘El profesor’ fue enfático y crítico, por lo que manifestó “a veces pareciera que el sentido común es el menos común de los sentidos”, además agregó que para poder ejercer un tipo de copilado y tener varios criterios, se debió contar con entes expertos en temas agrónomos y medicinales, que pudieran concluir sí realmente el glifosato es perjudicial para la tierra y sobre todo para la salud.

Finalmente concluyó impartiendo el método monográfico de tener la certeza de los métodos investigativos, y afirmó que “hay algo que me genera preocupación, que no se sabe sí solo están las diapositivas, o es una tesis, por qué no sé sabe que es” puntualizó.