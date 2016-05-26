Profesor de Manaure denuncia que toda una familia está en estado crítico de desnutrición

Existe una familia compuesta por seis niños, quienes según los profesores, están en fase de desnutrición severa. Foto: W Radio( Thot )

En la región hacen falta todos los servicios básicos como salud, educación, vivienda digna y sobre todo alimentación.

Se trata de Wimpirarén y SudKamana, que se encuentran ubicados a una hora del municipio, en el casco rural. La W encontró que los niños estudian debajo de los árboles en unas escuelas que son construidas por la propia comunidad, cuyas construcciones están compuestas básicamente por palos enterrados en la arena, mientras que los niños se sientan en la arena a estudiar y a comer.

Las fundaciones que son operadores wayúu del Icbf solo les dan un huevo y una porción de bienestarina.

Existe una familia compuesta por seis niños, quienes según los profesores, están en fase de desnutrición severa y necesitan ayuda urgente por parte del Gobierno Nacional.