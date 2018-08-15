Proponen política de "zanahoria y garrote" para las EPS

Los senadores David Barguil (Partido Conservador) y Rodrigo Lara (Cambio Radical) radicaron un proyecto de ley que permitirá sancionar a las entidades del sector salud que presten un servicio deficiente.

Las empresas que tengan los más bajos indicadores de calidad serán sancionadas con multas hasta los 3.900 millones de pesos. Parte de esos recursos serán utilizados para recompensar a las mejores entidades de salud.

“Vamos a darle ‘garrote’ a las EPS que presten un mal servicio, por ejemplo establecemos indicadores como que una cita de medicina general debe atenderse antes de 15 días, las urgencias no pueden demorarse más de 30 minutos. ¡No más esperas indefinidas!”, manifestó el representante Lara.

“No podemos permitir que siga habiendo casos como el ‘paseo de la muerte’. Las sanciones deben ser drásticas, pero también habrá ‘zanahoria’, es decir, incentivos, para aquellas entidades que cumplan y presten buen servicio. Ese es el valor de nuestra iniciativa”, añadió el representante Barguil.