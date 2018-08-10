Publican prueba de supervivencia de secuestrado por el ELN: Leonardo Ataya
Este viernes se dio a conocer un video de cuatro minutos, como prueba de supervivencia, de Leonardo Ataya: ingeniero secuestrado por el ELN en Arauca, el pasado mes de marzo.
Ataya es hijo del exgobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya Arias. En el video aparece, enviándole mensajes a sus hijos y su familia, en un territorio boscoso. Al fondo sobresale la bandera roja y negra de la mencionada guerrilla.
"No he recibido ningún tipo de maltrato, me estoy alimentando bien, me están tratando bien (...) próximamente, con el favor de Dios, vamos a estar juntos", dice en el video que fue publicado por la cuenta @confidencialarauca.