¿Qué ha hecho el coronavirus en las cárceles del país?

En total van 128 contagiados y 3 muertos en las cárceles del país a causa del COVID- 19.

La penitenciaria de Villavicencio ya tiene 119 casos, al igual de la de Leticia, Amazonas, La Picota en Bogotá, Las Heliconias en Caquetá, la de Guaduas en Cundinamarca y también se registró el primer caso en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Un panorama preocupante, y al que se le quiso dar solución con la expedición del decreto 546 de 2020 el pasado 14 de abril por parte del Gobierno Nacional que beneficia transitoriamente a privados de la libertad en las cárceles del país para que cumplan su pena en la casa, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados y no estén dentro de las excepciones.

A raíz de esta normativa, el pasado 24 de abril el Instituto Penitenciario y Carcelario -Inpec- confirmó que se beneficiaron los primeros 44 internos con la prisión domiciliaria transitoria, de apenas 4 mil que podrán aplicar a esta prerrogativa cuando la población carcelaria suma más de 120 mil.

Para el abogado especialista Iván Cancino la aplicación de este decreto no posible ya que contempla una lista larga de delitos excluidos, al menos 80, que no tienen sustento, a los cuales no se les podría otorgar el beneficio de prisión domiciliaria transitoria.

Igualmente, varios organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos han venido advirtiendo sobre los catastróficos efectos que tendría la pandemia del COVID-19 en personas privadas de la libertad.

Más aun, cuando en Colombia el hacinamiento de las cárceles asciende a un 51% y se vive una permanente vulneración de derechos fundamentales que la Corte Constitucional llamó el "estado de cosas inconstitucional".

Sumado a todo lo anterior, en varías cárceles del país (Cómbita, Picaleña, entre otras) los internos han hechos protestas y hasta huelgas de hambre para que el Gobierno Nacional les garantice la vida, no solo a través de la expedición de normas que para el Colegio de Abogados son "eficaces materialmente", sino de aquellas que reflejen "pasos de gigante y no de pico y pala", como dice Cancino.

Cronología

10 de abril de 2020

Se registra el primer fallecido por COVID-19 que estaba recluido en la cárcel de Villavicencio. Era un hombre de 63 años que recuperó su libertad el 1 de abril y en el hospital falleció el 5 de abril.

11 de abril de 2020

El Inpec confirmó la primera muerte por coronavirus de un interno de 78 años que estaba cumpliendo su pena en la cárcel de Villavicencio, y el contagio de uno que estaba hospitalizado iniciando abril.

17 de abril de 2020

Se confirmó la muerte del recluso de la cárcel de Villavicencio que estaba hospitalizado. A la par registró 13 internos y 7 guardias contagiados de COVID-19.

18 de abril de 2020

En la cárcel La Picota de Bogotá se confirman los dos primeros positivos de coronavirus.

19 de abril de 2020

En la cárcel Las Heliconias de Florencia en Caquetá se confirma el primer caso de COVID-19 de un joven de 35 años que fue trasladado de la cárcel de Villavicencio.

21 de abril de 2020

Se confirman 12 internos y 15 funcionarios con coronavirus en la cárcel de Villavicencio.

22 de abril de 2020

Se confirma un total de 40 nuevos casos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio. 38 privados de la libertad y 2 guardias del Inpec en dos patios de la penitenciaria que tiene 1.782 internos recluidos.

También se registra el primer caso en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca.

23 de abril de 2020

En la cárcel La Picota el número de contagios ascendió a cinco.

Mientras que en la cárcel de Villavicencio ascendieron a 109. Entre los que están la auxiliar de enfermería y la enfermera jefe, el jefe de cocina y el chef del establecimiento penitenciario.

24 de abril de 2020

Se registra el primer guardián contagiado con coronavirus en la cárcel de Leticia, Amazonas. Este uniformado recientemente había estado en Brasil.

25 de abril de 2020

Se confirma el primer contagiado de COVID-19 en la cárcel Picaleña de Ibagué.