Que le pregunten a Santoyo si recibió algún mal ejemplo de palabra o de hecho mío: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe anunció en La W que a través de sus abogados se pedirá al Tribunal que acusó al general Mauricio Santoyo que le pregunten “si recibió una indebida insinuación de sus comandantes, ministros o de mi persona”.



Uribe aseguró que esa petición será hecha este mismo miércoles. El exjefe de Estado dijo que el caso Santoyo es “frustrante”, “defrauda” y “golpea muchísimo” porque su gobierno “llegó con la determinación de combatir a los bandidos”.



Afirmó que si hubieran tenido una información sobre el general Santoyo hubiera sido el mismo gobierno el que lo acusara. “No lo hubiéramos ascendido a general”, señaló.



Contó que solo hasta que dejó la Presidencia de la República se enteró de “algo malo” sobre el exgeneral. Dijo que fue la misma Policía Nacional la que le informó que un exparamilitar había acusado a un exgeneral en Estados Unidos



Además, aclaró que Santoyo dejó ser su jefe de seguridad en 2005 y que desde ese momento no volvió a hablar con él. Aclaró que el exgeneral fue destituido por la Procuraduría por interceptaciones ilegales que no fueron hechas durante su gobierno y mucho menos cuando fue gobernador de Antioquia.



Explicó que fue ascendido porque sobrevino una suspensión provisional de la destitución de Procuraduría. Así mismo, sostuvo que por el caso Santoyo no se le ha pasado por la cabeza hacerles contrainteligencia a los miembros de su seguridad.



Por otro lado, Uribe insistió que tiene “confianza” en las actuaciones de Luis Carlos Restrepo y calificó de “venganza criminal” que haya sido solicitado por la justicia.



“Siempre respaldé las decisiones de Restrepo”, enfatizó.