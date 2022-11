'Queremos una Alemania más europea': Presidente de El País

En diálogo con La W, el presidente del diario español El País, Juan Luis Cebrián, habló sobre la crisis económica, elecciones en Francia y el tema de la expropiación de YPF en Argentina.



Cebrián manifestó que la “gran responsable” de la falta de capacidad de respuesta europea a la crisis económica es la política Alemana y que le preocupa que se quiera “construir una Europa alemana nuevamente, lo que tenemos que construir es una Alemania europea”.



Señaló que a cambio de Estados Unidos, quien siendo más inteligente salió de la recesión y ahora está generando empleo, Europa tiene un exceso de burocracia y falta de liderazgo que no hace tener una buena respuesta a la crisis.



“Hay exceso de procesos electorales que hacen que las soluciones corto placistas no hagan establecer un plan a corto plazo. A parte de eso Europa tiene un modelo de protección social que probablemente no va poder seguir financiándose en las condiciones actuales y tiene que revisar un poco ese famoso modelo europeo”, indicó.



También dijo que la crisis también “está llevando por delante a todos los gobierno europeos” sin importar el “color de los mismo”. “Se llevó al gobierno Italiana, de derecha, al griego y español de la izquierda, al Portugués también y al Irlandés. Se va llevar al gobierno Francés con toda probabilidad”.



Cebrián afirmó que Nicolas Sarkozy ha dado “una imagen excesiva pleitesía a las directrices alemanas y en Francia eso la opinión no lo ve con buenos ojos”, pero aclaró que el presidente francés es un político “muy bueno en campaña” y los “socialistas tienen que tener cuidado y no cantar victoria”, aunque reconoció que las elecciones las ganará François Hollande.



El director de El País sostuvo que el apoyo de Sarkozy en la lucha contra la ETA fue “decisivo” y “definitivo” porque si el grupo terrorista ha sido desarticulado “en gran medida” es por el trabajo conjunto entre la Guardia Civil y policía española con las autoridades francesas.



Además, reconoció que para el gobierno de Mariano Rajoy “paradójicamente” sería mejor que los socialistas en Francia ganarán las próximas elecciones. Explicó que los socialistas tendrán mayor confrontación con Angela Merkel e impulsarán el crecimiento y no estarán tan obsesionados con la consolidación fiscal.



Sobre el caso YPF, aseguró que lo que hizo la presidente de Argentina, Cristina Fernández, de expropiar el 51 por ciento le generará un “daño terrible” a la economía del país suramericano.



“Argentina está viviendo otra especie de corralito con una economía más cerrada en sí misma y estas decisiones ponen en riesgo el futuro de las inversiones extranjeras en Argentina”, afirmó.



Asimismo, sostuvo que Argentina no tiene la tecnología ni el capital para invertir en la explotación de los nuevos yacimientos de gas natural. “Creo que es una error fundamental y creo que también hay un cierto tono populista”.



Para finalizar dijo que la decisión de Fernández también dañarán las relaciones bilaterales no solo entre España y Argentina sino con la Unión Europea.