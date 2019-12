Quiero hablar con la persona que me atacó: joven que perdió su ojo en manifestaciones

Cristian Rodríguez, joven que perdió un ojo en una de las manifestaciones del Paro Nacional, dio en Sigue La W su fuerte testimonio respecto a lo sucedido y aseguró que “aunque reconstruyeron mi ojo, la parte de visión no creo que se pueda recuperar”.

“Yo estaba de espaldas y de repente siento que algo me aturde en la parte izquierda de la cabeza, ahí comencé a ver partes de mi ojo que nunca había visto, pedí ayuda y me llevaron a un pasillo, luego me remitieron a Mederí” contó.

Adicional a eso explicó que no es un vándalo "soy un estudiante, estudié en una universidad privada y he costeado mis estudios con mucho trabajo, yo no tengo antecedentes".

Finalmente, dijo que espera poder hablar con la persona que lo atacó pues “Mi intención es de reconciliación, no es de iras, ni de odios”.