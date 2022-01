Reacciones encontradas por aprobación del aborto en Colombia

La decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto para casos de malformaciones del feto, riesgo de vida para la madre y violación, fue celebrada por organizaciones feministas mientras la iglesia Católica la calificó como un "lamentable" triunfo de la cultura de la muerte.

Entre tanto el Ex fiscal General de la nación estuvo de acuerdo con el fallo. “En los tres casos en el pasado había delito y en lo que se ha avanzado es que ahora no se aplicará pena y por lo tanto no hay delito” .explicó