Reportaje narra calvario de refugiados colombianos en Brasil

Un reportaje del diario O Globo relata este domingo el calvario de los refugiados de la guerra colombiana, que en número creciente huyen hacia Brasil, donde pueden ser a su vez usados por el narcotráfico.

"Paso el día entero escondido en el rancho de una persona que me hospedó. Los paramilitares intercambian informaciones en todo el país", dijo uno de los entrevistados, identificado con el nombre de Marcos.

"Esta guerra no va a acabar y la migración seguirá. Los gobiernos aún no se dieron cuenta de ello", afirma el párroco, criado en los guetos de Medellín, donde perdió a la mayoría de sus amigos en las guerras del ex capo Pablo Escobar.