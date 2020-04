Solo el 20% de los restaurantes está operando con domicilios y a pérdida: Acodrés

El presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), gremio que reúne a restaurantes y a la industria gastronómica, habló de la grave situación que atraviesa este sector. Indicó que "a domicilio solo está trabajando el 20% de los restaurantes que son los que ya sabían hacer domicilios, hay un pequeño porcentaje que se la está jugando por mantener su oferta. Todos están trabajando a pérdida, recibiendo solo 10% de las ventas de lo que reciben normalmente".

Además, comentó que también han sentido que los precios de alimentos están más costosos, "una dificultad mayor porque hay negocios que han tenido que cerrar porque no tienen flujo de caja".

El llamado de urgencia para seguir operando que hace el gremio es hacia Fedelonjas y los arrendadores: "si no hay solidaridad de los dueños de los locales, nos veremos en un escenario dramático (...) cuando no dan los números y siguen avanzando las cuentas de arriendo, las empresas no resistimos", resaltó el presidente de Acodrés.

Y explicó que "desafortunadamente, la posición de los arrendadores ha sido inflexible en su mayoría, y esta es la última carta que nos queda para seguir funcionando".

Por otro lado, manifestó que confían en que usando las medidas de bioseguridad, "nos permitan a partir del 27 de abril empezar a reactivarnos más, los domicilios no son la panacea. Necesitamos restaurar nuestra operación. El take out es una opción, para que las personas puedan recoger su pedido en los locales de los restaurantes, así nos ayudan a resistir y aguantar este proceso".

====================

Lea en La W: