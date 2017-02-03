La W RadioLa W Radio

Actualidad

Retienen a 15 policías cuando erradicaban coca en Caquetá

Una comisión de la Defensoría del Pueblo viaja a la zona para mediar con la comunidad.

Retienen a 15 policías cuando erradicaban coca en Caquetá. Foto: Colprensa

Retienen a 15 policías cuando erradicaban coca en Caquetá. Foto: Colprensa(Thot)

15 policías de Antinarcóticos, que adelantaban la erradicación de un cultivo ilícito en Caquetá, fueron retenidos por la población en la tarde del jueves. 

La situación se registró en la vereda Las Alpinas, zona rural de La Montañita, y los policías se encuentran bien, según reporte de las mismas autoridades. 

A la zona se desplaza una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Policía, para mediar con las comunidades en la liberación de los uniformados. 

Esto se registra el mismo día en el que se lanzaron los Centros Estratégicos de Operaciones contra el narcotráfico, que incluyen los asaltos aéreos para la erradicación de cultivos ilícitos. 

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad