Retienen a 15 policías cuando erradicaban coca en Caquetá

15 policías de Antinarcóticos, que adelantaban la erradicación de un cultivo ilícito en Caquetá, fueron retenidos por la población en la tarde del jueves.

La situación se registró en la vereda Las Alpinas, zona rural de La Montañita, y los policías se encuentran bien, según reporte de las mismas autoridades.

A la zona se desplaza una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Policía, para mediar con las comunidades en la liberación de los uniformados.

Esto se registra el mismo día en el que se lanzaron los Centros Estratégicos de Operaciones contra el narcotráfico, que incluyen los asaltos aéreos para la erradicación de cultivos ilícitos.