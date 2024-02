Reunión de personalidades 'no girará alrededor de la paz' entre Uribe y Santos, aclara Cecilia López

La exsenadora Cecilia López dijo en La W que la reunión en Medellín de los próximos días para la que están convocadas personalidades del país es para “construir” y “ver” en qué forma se pueda apoyar y ayudar a Colombia.



López afirmó que el tema fundamental del encuentro no será la pelea entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, se trata de una reunión entre colombianos “interesantes” preocupados por el país.



La exsenadora aclaró que para el encuentro no hay una sola persona convocando sino que son varios los que han cogido un teléfono para llamar y convocar.



Además, afirmó que no quieren una reunión regional sino nacional, pero aceptó que habrá gente muy importante de Antioquia.