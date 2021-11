Riesgos de abortos clandestinos: voces a favor y en contra de la despenalización

En Sigue La W se realizó un análisis sobre las condiciones del aborto en Colombia. Diferentes voces hablaron sobre las dos demandas con las que le piden a la Corte Constitucional despenalizar el aborto por completo y no sólo en los tres casos establecidos por la ley.

Alejandra Serrano, quien practicó la interrupción voluntaria del embarazo por su salud, habló sobre su experiencia y lanzó varias críticas contra quienes regulan ese tipo de situaciones. Desde su perspectiva, envió un mensaje sobre las condiciones en las que las mujeres deben abortar.

"A mi me llama mucho la atención que hombres que no tienen útero juzguen a las personas que tienen que tomar la decisión, que no es sencilla", contó Serrano.

En Sigue La W contó que por ejemplo para conseguir unas pastillas para abortar, las mujeres se sienten como "delincuentes". En su caso, pudo acudir y pagar en un centro médico pero son posibilidades a las que no todas tienen acceso.

"Para abortar necesitamos recursos y muchas personas no los tienen. Yo tuve la fortuna de pagar pero no ers fácil y por eso se necesita regulación", indicó.

Ana Cristina González, cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y pionera del movimiento Causa Justa, también se refirió a las condiciones del aborto. Para ella, existen numerosos riesgos en esos procedimientos que ponen en peligro la vida de las madres.

"La mayoría de los abortos en Colombia son ilegales, la mayoría clandestinos y ambas situaciones empujan a las mujeres a buscar abortos inseguros", contó González.

También reveló que el 53% delas complicaciones afectan a las mujeres que están en lugares rurales, por lo que urge una pronta regulación para ampliar las causales y despenalizar la interrupción del embarazo.

Por su parte, Nubia Posada, quien es doctora en filosofía y enfermera PROVIDA, dio su versión sobre la situación. Allí contó que la despenalización no implica necesariamente que disminuyan las tasas de abortos clandestinos.

"No se puede ignorar la biología más básica. Ningún ser humano es más importante que otro, el aborto clandestino nunca ha disminuído cuando se acepta jurídicamente", contó.