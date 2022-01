Rocío Jurado perdió la batalla contra el cáncer

El temperamento arrollador, que hizo triunfar a Rocío Jurado en los escenarios, impulsó su lucha contra el cáncer de páncreas que hoy puso fin a su vida tras casi dos años de dura batalla.

"Cuando me vaya, no será porque no haya peleado. Vamos a estar ahí con el mazo", declaró la cantante en su última entrevista, concedida a Televisión Española en enero pasado.