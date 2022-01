Rodrigo Londoño cree que Premio Nobel de Santos ayudará a conseguir la paz

El máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", dijo hoy que el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos ayudará a alcanzar la pacificación en el país.



"Felicitaciones al señor presidente Juan Manuel Santos y al pueblo colombiano por este reconocimiento de la comunidad internacional. Con toda seguridad, este premio contribuirá a afianzar la paz que tanto anhelamos. ¡La paz triunfará!", indicó en una declaración publicada en la página web de esa guerrilla.



En el comunicado, fechado el 7 de octubre pero difundido este sábado, "Timochenko" aseguró que "ganar la paz es la gran victoria de todos los colombianos".



En la declaración, el líder de la guerrilla manifestó también que a la insurgencia le congratula que "el comité del Premio Nobel otorgue este reconocimiento al acuerdo de paz, que se construyó durante seis años de arduo trabajo".



Además, aseveró que como firmante del acuerdo de La Habana y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) está seguro de que el premio "constituye un homenaje a la lucha de cada una de las víctimas de este cruento conflicto de más de medio siglo".



El Comité Nobel de Noruega anunció ayer que Santos obtuvo el galardón como un claro apoyo a su decisión de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc no muera, después de que el pasado domingo ganara el "no" al acuerdo en un plebiscito.



"El hecho de que la mayoría de los votantes dijera 'no' al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de paz esté muerto. El referéndum no fue un voto por o contra la paz", insistió el Comité.



El pasado 2 de octubre los colombianos acudieron a las urnas para decidir si apoyaban o no el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc tras casi cuatro años de negociaciones en La Habana.



Este es el segundo comentario que "Timochenko" hace sobre el Nobel concedido a Santos, pues ayer escribió en su cuenta de Twitter que el único premio al que aspira esa guerrilla es de la paz.



"El único premio al que aspiramos es de la paz con justicia social para Colombia sin paramilitarismo, sin retaliaciones ni mentiras", escribió "Timochenko".