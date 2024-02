Santos afirmó que Odebrecht intentó penetrar a su gobierno

Sin pronunciar el nombre Odebrecht, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó desde el Chocó que "esa empresa" que ha tratado de "penetrar gobiernos para sobornarlos", no pudo penetrar al suyo, y que tiene la pruebas y la evidencia para demostrarlo.

"Que nos haya querido penetrar, muy posiblemente como lo hizo en todos los gobiernos. Pero aquí no pudo y ahí están las pruebas, ahí está la evidencia", afirmó Santos quien además defendió el contrato para la nevegabilidad del río Magdalena, expresando que "la firma que lo que ha hecho es tratar de penetrar gobiernos para sobornarlos y ganarse licitaciones en forma fraudulentas (...)Colombia fue penetrada, pero este gobierno le hizo a esa empresa un muro para que no pudiera penetrar a este gobierno(...) Esa empresa quiso participar en 22 de esas obras que les acabo de mencionar, solamente se ganó una y se la ganó en franca lid porque en esa licitación pariciparon más de 10 proponentes. No pudo haber allí ningún gato encerrado".

Sugirió que "esa" sí penetró a quien autorizó la concesión de la Ruta del Sol con sobornos."Esa empresa le hizo una reclamación al Gobierno por la Ruta del Sol 2, la que fue adjudicada a través de un soborno. No en mi Gobierno, pero le hico una reclamación a este gobierno(...)se vino por lana y salió trasquilada esa empresa en esa reclamación".

Agregó que como quiera que Odebrecht perdió una reclamación por 700 mil millones de pesos, "a esta empresa en mi Gobierno le ha ido como perro en misa, le ha ido muy mal, que nos haya querido penetrar muy posiblemente como lo hizo en todos los gobiernos. Pero aquí no pudo y ahí están las pruebas, ahí está la evidencia. No vamos a permitir que una manzana podrida, una empresa que no ha tenido ninguna acogida o éxito en este gobierno, pueda ser la causante de poner en entredicho esta revolución de la infraestructura".