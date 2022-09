Santos anuncia que Colombia desminará 21 millones de metros cuadrados en 4 años

"Nuestro propósito es limpiar 21 millones de metros cuadrados" de los que "tenemos contaminados en Colombia", dijo el mandatario en un acto en Nariño, localidad del departamento de Antioquia (noroeste).



Santos hizo el anuncio al declarar libres de sospechas de minas antipersonales los municipios de Nariño, La Unión y Guatapé, gracias al trabajo conjunto del Gobierno por medio de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército y la ONG The Halo Trust.



El mandatario explicó que para tener una idea de la tarea que se tiene por delante, "en toda la historia (del país) se han limpiado 2,6 millones de metros cuadrados y el propósito es limpiar 21 millones en los próximo cuatro años".



"Nos propusimos limpiar de minas nuestro territorio de aquí al año 2021; es un objetivo, una meta muy ambiciosa que requiere un intenso trabajo. Colocar una mina es muy fácil, removerla es muy difícil, muy peligroso", aseguró.



Colombia es, después de Afganistán, el segundo país del mundo con mayor número de minas antipersona sembradas, recordó Santos en la plaza de Nariño, el mismo lugar que fue arrasado por las FARC en una sangrienta toma guerrillera perpetrada entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 1999 que dejó 16 muertos entre civiles y policías y ocho uniformados secuestrados.



"Si queremos realmente sembrar la paz tenemos que descontaminar de minas nuestro territorio" agregó el jefe de Estado.



Según datos oficiales, las minas han causado 11.460 víctimas directas, entre militares, policías y civiles desde 1990 hasta el pasado 30 de septiembre.



Sobre el anuncio de hoy, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) explicó que en La Unión y Guatapé los estudios técnicos no encontraron minas antipersona, mientras que en Nariño fueron despejados 113.926 kilómetros cuadrados en 37 zonas rurales peligrosas.



De esos territorios los especialistas del Ejército y The Halo Trust retiraron durante tres años 125 minas y dos municiones sin explotar.



"Una de las huellas más dolorosas (del conflicto armado) son las minas antipersonal que han invadido nuestro territorio. En un país minado la paz no es posible, se frenan los cultivos, se frena la inversión, se frena la restitución de tierras, la sustitución de cultivo ilícitos, se frena todo", enfatizó el presidente.



En el acto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pidió que las FARC "hagan memoria a ver si nos entregan planos" de los lugares donde sembraron minas a lo largo del conflicto armado.



Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo a periodistas que desminar el país es un reto muy grande en la fase del posconflicto.



"Esta es una de las muchas oportunidades que va a tener el país de ver los beneficios de tener unas regiones tranquilas, donde se puede adelantar una labor de desminado que es tal vez el reto más grande que tiene la Colombia en paz, es tener unos territorios libres de minas antipersona", afirmó Villegas, quien acudió al acto en Nariño junto con el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.



Villegas señaló que los tres municipios declarados hoy libres de sospecha de minas antipersona hacen parte de un grupo de 48 en los que viene trabajando el Gobierno en desminado humanitario con la ayuda de comunidad internacional.



"La fuerza pública va a tener una brigada total de 10.000 hombres equipados y entrenados el año entrante, ya a estas alturas tenemos la mitad, eso nos convierte tal vez en la fuerza armada con mayor capacidad desminado en el mundo", expresó el ministro.



Según el Gobierno, Nariño, La Unión y Guatapé se suman a otros cinco municipios que ya están libres de sospecha de minas antipersonal: San Carlos y San Francisco en Antioquia; El Dorado (Meta), Zambrano (Bolívar) y San Vicente de Chucurí (Santander).