Santos asegura que mientras la guerrilla no muestre hechos de paz no habrá diálogo

A su llegada a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde este jueves inicia una Visita de Estado, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón manifestó que mientras la guerrilla no muestre hechos de paz “no hay diálogo”.









En declaraciones a los medios de comunicación, el Mandatario advirtió que “mientras no haya hechos no hay diálogo. Las palabras no son suficientes”.









Durante su estadía en Buenos Aires, el Jefe de Estado colombiano se reunirá con su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con empresarios de ese país, y participará en la colocación de una ofrenda floral ante el monumento del General José de San Martín, entre otras actividades.









El Presidente Santos llegó a la República Argentina, luego de realizar una Visita de Estado a Santiago, donde sostuvo encuentros con el Presidente de Chile, Sebastián Piñera.