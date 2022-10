Santos defendió a sus funcionarios cuestionados por corrupción

El presidente Juan Manuel Santos defendió con vehemencia a sus funcionarios cuestionados por hechos de corrupción. De Juan Carlos López, quien declinó a su designación en el Icbf, afirmó que fue víctima de un ataque mediático por cuenta de las acusaciones que lo responsabilizaban por dejar en crisis económica al equipo Millonarios.

(Le puede interesar: Juan Carlos López rechaza la dirección del Icbf)

“Juan Carlos López ha sido un funcionario impecable, lleva cinco años al frente del programa del Adulto Mayor. En esos cinco años no ha tenido un solo cuestionamiento. Su trayectoria demuestra que tiene capacidades suficientes. Ese nombre salió de un ejercicio de meritocracia, pues pusimos a un “headhunter” y él fue una de las primeras personas. Lamento mucho que frente a todo este ataque mediático López no aceptara. Habla muy bien de él. Las investigaciones que se hicieron sobre Millonarios, lo que me indicaron es que no hubo ni una sola imputación”, afirmó el presidente.

(Relacionado: Alfonso Prada fue quien llamó a Juan Carlos López para Icbf)

De Carlos Correa, nuevo director de Findeter e investigado por las irregularidades en la construcción del Coliseo Happy Lora en Montería, Santos afirmó que se trata de las investigaciones normales que le llegan a cualquier funcionario.

“Fue el mejor alcalde, todo el mundo lo elogiaba y yo también. Vi su transparencia y los resultados ahí están. Salió una investigación que es normal en cualquier funcionario, pero miren lo que ha sucedido. Las imputaciones de la fiscal fueron desatendidas por la juez de control de garantías. Pero por Dios, debemos aplicarle su derecho a la presunción de inocencia”, agregó.

De Luis Fernando Andrade, actual director de la ANI, llamado a imputación de cargos por el escándalo de Odebrecht, dijo que es otro “funcionario impecable”.

“Era presidente de McKenzie, se ganaba 10 o 15 veces más (…) es transparente.

Andrade tiene un cargo importante en esa revolución de la infraestructura, no ha dado la más mínima señal de haber hecho algo indebido. Este señor no ha recibido ni un solo peso, no se ha comprobado que haya recibido ni un solo peso”, agregó.