"Santos está desesperado por fracaso con los paros y se inventa cortinas de humo": Robledo

“El fondo de este asunto, de este sainete tenebroso que han montado, es que el doctor Santos está desesperado, y entiendo que esté desesperado porque el fracaso de este Gobierno es abismal, pero su fracaso en los paros cafetero y minero es peor todavía. No es capaz de resolver ese problema, entonces anda muy cómodo viendo si se inventa una cortina de humo y además de paso inventarse un chivo expiatorio y qué comodidad que ese chivo expiatorio sea el senador Robledo”, afirmó.



Según el parlamentario, el presidente Juan Manuel Santos arremetió contra el Polo Democrático porque le ha demostrado que muchas políticas y proyectos de su Gobierno han fallado.



“¿Qué es lo que no nos perdona el doctor Santos?, que le demostré que sus cifras sobre restitución de tierras eran falsas, que la reforma tributaria no era contra los ricos de este país sino contra las clases medias, y en ese momento estaba irritadísimo por las hazañas del doctor Carlos Urrutia, a quien estaba defendiendo y hoy por fin reconoció que era insostenible. Entonces, el presidente Santos, fuera de control, fuera de los zapatos se viene con esta agresión contra el Polo Democrático”, aseguró.



Robledo le hizo un llamado al ministro del Interior, Fernando Carrillo, al decirle que no debe actuar como juez ni mucho menos como fiscal, al realizar dichas acusaciones y expresó que tanto el presidente como el jefe de la cartera política violaron la ley, por lo que analizará qué medidas judiciales tomará al respecto.



En cuanto a su relación con el líder de Dignidad Cafetera, Óscar Gutiérrez, a quien se le acusa de financiar a dos jóvenes para realizar actos violentos en las protestas, Robledo explicó que es el líder del polo Democrático en Caldas y un amigo desde hace 40 años.



“Se necesita una cosa muy retorcida para presentar mi relación con Óscar Gutiérrez como una cosa del otro mundo, no hay una sola prueba donde diga que él y los jóvenes incitaron a la violencia, jóvenes que fueron liberados por el juez porque no les encontraron nada, todo es una mentira”, afirmó.



El senador reiteró que todo el país conoce de su apoyo a la protesta social ya que lo ha expresado por varios medios y ha hecho debates al respecto, pero aclaró que siempre ha invitado a que dicha protesta se haga de forma pacífica.



Autor: Johana Fuentes.