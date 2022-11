Santos firma acuerdo constitutivo de Alianza Pacífico y exalta libre comercio

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó este miércoles en la ciudad de Cali el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, con una gran exaltación al libre comercio y en vísperas de la cumbre de presidentes de este organismo que avanzará en la integración económica entre sus miembros.



"En este momento acabamos de constituir un tratado que es el más importante que ha firmado Colombia en toda su historia", dijo Santos sobre el acuerdo jurídico que establece los cimientos institucionales de la Alianza y acompañado por su ministro de Industria, Comercio y Turismo, Sergio Díaz-Granados, y de la canciller María Ángela Holguín.



Este tratado supone el "proceso de integración más importante de América Latina en toda su historia", remarcó, para indicar que la Alianza del Pacífico es "especialmente atractiva" porque se trata de "cuatro economías que crecen a tasas superiores a la tasa latinoamericana, que atraen las mayores inversiones, que están generando el mayor número de puestos de trabajo".



Chile, Colombia, México y Perú, según el mandatario y quien mañana asumirá la presidencia pro tempore de la Alianza, "tienen un común denominador, no sólo en cuanto a modelos de desarrollo", puntualizó, pues se trata de una visión del mundo.



"Estos tratados de libre comercio no son simples acuerdos comerciales (...), la respuesta es más bienestar y más empleo para los colombianos, para los habitantes de cuatro países", destacó.



Santos fue enfático al defender el libro mercado: "si no abrimos los mercados no encontramos fuentes de producción, nos estancamos, como ha ocurrido a los países que han rechazado el libre comercio", afirmó.



Todo ello se justifica en que, argumentó, las cuatro naciones de la Alianza "creen en el libre comercio y tienen las más altas tasas de crecimiento".



Asimismo destacó que la sanción del acuerdo marco constitutivo de la Alianza del Pacífico acerca más a Colombia a países como Japón, una gran economía y país con el que el Gobierno de Santos negocia un TLC.



"Un mercado que se complementa con lo que nosotros producimos y con nuestra economía", agregó sobre Japón, para matizar que la cumbre que se inicia mañana en Cali "es un paso importantísimo en nuestra dinámica internacional, nuestra dinámica económica".



Por el momento, sólo México y Colombia han firmado este acuerdo marco, mientras que precisamente este miércoles el Congreso de Chile aprobó la iniciativa por unanimidad, por lo que sólo queda pendiente la sanción presidencial.



Tras la firma presidencial chilena, tan sólo quedaría pendiente el trámite parlamentario en Perú.