Santos me engañó: Gustavo Petro sobre el metro de Bogotá

El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, en diálogo con La W, habló sobre el metro de Bogotá, la revocatoria a Enrique Peñalosa y el escándalo de Odebrecht que ha salpicado al país.

El exalcalde además aseguró que el presidente Juan Manuel Santos saboteó la construcción del metro de Bogotá, pues no entregó los recursos con los cuales se había comprometido en un acto público.

"El presidente creyó que engañando a Petro no se iba a engañar a la ciudad, yo me di cuenta en el momento que Santos aseguró que este cheque se haría efectivo solo si Bogotá pagaba el 30 % restante, el creía que no lo lograríamos pues para obtenerlo tendríamos que pasar por el concejo de Bogotá, que era manejado por él y Vargas llegaras, sin embargol con recursos que tenía la ciudad logramos reunirlo".

Por otra parte, Gustavo Petro aseguró que el Presidente Juan Manuel Santos sigue siendo un "faltón" pues por medio de funcionarios del Gobierno Nacional busca que no llegue a la candidatura presidencial.

"Lo hacen por medio de funcionarios de la superintendencia o el contralor de Bogotá que en este caso me sanciono por darle subsidios a los que más lo necesitan, multa que podría inhabilitarme para asumir una carrera presidencial si no es pagada... indudablemente el presidente no quiere que sea presidente, al igual que Vargas Lleras", indicó el exalcalde.

Frente a la revocatoria del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, Petro manifestó que se ha mantenido al margen de dicho proceso, sin embargo, reiteró que si se llama a las urnas votará por que salga el mandatario actual.

"Voy a votar sí sólo si la ciudadanía quiere que se vaya a las urnas, es una decisión de los bogotanos, si ellos en realidad quieren poner en la mesa de la discusión pública el estilo de gobierno de Bogotá en los próximos años a partir de ahora mismo, que es lo que provoca la revocatoria, (...) yo voy a las urnas".

El exacalde Gustavo Petro se refirió también al escándalo de Odebrecht. Respecto a este manifiestó que en el 2010, él reveló que la firma brasileña estaba en el cartel de la contratación Distrital y Nacional con el contrato Tunjuelo canoas, momento en que los medios no le quisieron prestar atención.

"Junio, en el año 2010, dije no solamente que Odebrecht está en el carrusel de la contratación con el contrato canoas sino que además dije que los hijos de Uribe se reunieron con los directivos de esta firma en Panamá. Nadie lo había dicho. Además dije lo que sucedió entre la cita de los hijos de Uribe y el cartel de la contratación, es que reemplazaron a los Nule con Odebrecht".

Escuche la entrevista completa a Gustavo Petro en La W: