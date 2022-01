Santos ofrece disculpas a campesinos por haber negado el paro agrario de 2013

Santos se refirió al paro agrario de agosto y septiembre del año pasado, que paralizó gran parte de las carreteras del país y del que dijo en sus comienzos: "El tal paro nacional agrario no existe".



"Me equivoqué al pronunciar esas palabras, quise decir otra cosa de lo que realmente dije y yo por eso pedí disculpas y vuelvo a pedir disculpas, yo me equivoqué", manifestó Santos en un acto de campaña en la ciudad de Sogamoso en el que estuvo acompañado de su compañero de fórmula a la Vicepresidencia, Germán Vargas Lleras.



Santos y Lleras vistieron una ruana (poncho), usada por los habitantes de las regiones frías de Colombia, especialmente por los campesinos de Boyacá y Cundinamarca.



El candidato a la reelección se comprometió a invertir mucho más en el campo, del que dijo "que ha estado abandonado por siglos", aunque recordó que su Gobierno ha multiplicado el presupuesto para este sector más de tres veces y espera seguir aumentándolo.



Santos aseguró además que se ha venido reuniendo en mesas de trabajo con los campesinos para construir una verdadera política agraria.



En su recorrido por Boyacá, estuvo acompañado también por la excandidata presidencial Clara López y otros miembros del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), que se sumaron recientemente a su campaña de cara a la segunda vuelta, el próximo domingo.



Los miembros del Polo le pidieron que acelere el inicio de un diálogo con la guerrilla del Eln, similar al que se lleva a cabo con las Farc en Cuba, a lo cual Santos respondió que en ese sentido habrá noticias muy pronto.



Santos estuvo también en Tunja, capital de Boyacá, y cerrará su jornada en Rionegro en el departamento de Antioquia donde hará su última presentación pública como candidato.