Santos ratifica que este gobierno esta para sembrar una verdadera reconciliación

"La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. De un desarme real de los espíritus, construido sobre cimientos perdurables que no alimenten falsas esperanzas, que no permitan más engaños y que no conduzcan a nuevas frustraciones en un país que, desde lo más profundo de su alma ensangrentada, lo que más desea es la paz. Es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, ¡y lo vamos a demostrar!" aseguró Santos en la posesión como presidente de la República del 7 de agosto de 2010.