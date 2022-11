Santos saluda desde la ventana de la Fundación Santa Fe

El presidente Juan Manuel Santos saludó este jueves a las personas que están pendientes de su estado de salud a través de la ventana de la clínica donde se encuentra en recuperación.



En esta aparición pública, que realizó al término de la reunión que sostuvo con el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el jefe de Estado tenía buen semblante y lucia una bata gris y una camiseta blanca.



Santos saludó a la prensa y agradeció los buenos mensajes que los colombianos le han hecho llegar para su pronta recuperación.



El mandatario reiteró que sigue ejerciendo plenamente sus funciones y, de hecho, reveló que estuvo conversando vía telefónica con el presidente español Mariano Rajoy.



"Me siento muy bien. Afortunadamente me estoy recuperando. Estamos trabajando, pero los médicos me han dicho que lo tome con calma", afirmó.



En la mañana de este jueves, el doctor Rodolfo Llinás, director médico de la Fundación Santa Fe, presentó ante los medios de comunicación el más reciente parte médico de la salud del presidente, Juan Manuel Santos, donde informó que su recuperación continúa dentro de lo normal.



Llinás explicó que durante el día continuará con el cuidado hospitalario y se informará a la opinión pública sobre cualquier cambio en su estado.



A su vez, el médico personal de Santos, Felipe Gómez, anunció que el mandatario evoluciona muy bien dentro de su primer dia postoperatorio, con el dolor controlado y tiene total capacidad para atender sus asuntos personales y familiares.



Gómez afirmó que como lo solicitó el presidente Santos, se darán a conocer todos los detalles de su estado de salud, luego de la operación de un tumor en la próstata este miércoles.