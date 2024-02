Santos sugiere que en 2010 Colombia era un Estado casi fallido

El presidente Juan Manuel Santos sugirió que Colombia hoy no es un estado fallido, como afirmó recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en respuesta a la supuesta intervención de Santos en la crisis del vecino país.

Santos expresó que para el tiempo de su primer encuentro con el fallecido expresidente Hugo Chávez, en agosto de 2010, Colombia sí estaba ad portas de ser fallido.

«El caso de Colombia era la paz, sin paz no puede haber mercado, ni Estado y efectivamente en esa época sí éramos un Estado ad portas de ser considerado fallido. Un Estado fallido es considerado un Estado que no controla el territorio, donde en partes importantes no se puede impartir justicia, y estábamos en esa época ad portas de ser un estado fallido. Entonces lo primero que había que hacer era buscar la paz», expresó Santos durante un foro en la Universidad Javeriana.

Santos aprovechó para contar que en esa primera reunión, «nos sentamos con mucho pragmatismo con el presidente Chávez y nos dijimos, somos como el agua y el aceite, usted presidente santos nunca va a ser un revolucionario bolivariano y usted nunca va a ser un demócrata liberal (...) En el caso Chavez y mío usamos la misma frase (...) yo respeto su modelo usted respete el mío. La historia dirá cuál es el mejor modelo».