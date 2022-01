Santos y Zuluaga amplían en campaña sus diferencias sobre el proceso de paz

La hoja de ruta anunciada en La Habana por los delegados del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para negociar el punto referente a las víctimas del conflicto armado, uno de los temas clave del proceso de paz, acaparó las declaraciones de ambos candidatos a ocho días de las cruciales elecciones.



El presidente Juan Manuel Santos, que busca la reelección por la coalición Unidad Nacional, dedicó este sábado a hacer campaña en la costa atlántica, su fortín electoral, donde visitó las ciudades de Montería y Sincelejo, jornada que concluirá de noche en Cartagena.



Santos consideró "histórico" la definición de los principios que regirán el debate sobre las víctimas del conflicto, así como de mecanismos para agilizar el proceso de paz en la capital cubana, iniciado en noviembre de 2012.



"Es un hecho histórico y decisivo para el futuro de la paz el acuerdo de la mesa negociadora en Cuba que le permitirá a una comisión de víctimas ir a exigir sus derechos y justicia", manifestó Santos en Montería.



En el plan de trabajo anunciado hoy, las Farc admitieron por primera vez en medio siglo de conflicto armado que también ellos han ocasionado víctimas y no solo el Estado en su lucha contra los insurgentes.



"¡Avances sobre reconocimiento y tratamiento a víctimas así como agilización del proceso de paz son grandes noticias!", manifestó también Santos en un mensaje en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, su rival en la segunda vuelta, Óscar Iván Zuluaga, del movimiento uribista Centro Democrático, fuerte crítico de la forma como el Gobierno ha manejado el proceso de paz, expresó su escepticismo sobre el paso dado para avanzar hacia un acuerdo sobre víctimas en las negociaciones a solo una semana de la segunda vuelta electoral.



"Las FARC siempre han engañado al país y es lamentable que un presidente busque la reelección teniendo como su gran aliado a los principales victimarios, al principal cartel del narcotráfico y un grupo terrorista", dijo Zuluaga en un acto de campaña en Pitalito, en el departamento del Huila.



El candidato del Centro Democrático recorre este sábado varios municipios del Huila, una región agrícola que ha sido duramente golpeada por la guerrilla y en el que obtuvo uno de sus mejores resultados en la primera vuelta, el pasado 25 de marzo.



Después de visitar Pitalito, Zuluaga se trasladó a Garzón, donde explicó sus planes de Gobierno para el sector agropecuario y aseguró que "en el campo empieza la paz" del país.



Zuluaga está acompañado en esta gira de campaña por el ex vicepresidente Francisco Santos, primo del actual jefe de Estado, quien también vinculó el anuncio de hoy en Cuba sobre las víctimas a la proximidad de las elecciones.



"¿De cuánto va a ser el cheque que va a tener que girar el presidente Santos para saldar esa cuenta?, ¿qué va a entregar a cambio de semejante ayuda que le están dando desde La Habana?", se preguntó el ex vicepresidente.



La campaña en plaza pública se cerrará mañana, una semana antes de la segunda vuelta, que a juzgar por lo que muestran las encuestas, se plantea tanto o más reñida que la primera, en la que Zuluaga se impuso con el 29,25 % de los votos, mientras que Santos recibió el 25,69 %.



Las dos últimas encuestas de intención de voto divulgadas el viernes mostraron resultados dispares pues una dio como favorito a Santos con el 43,4 % contra el 38,5 % de Zuluaga, mientras que la otra mostró lo contrario, con Zuluaga adelante con el 49 % y a Santos con el 41 %.