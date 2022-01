Schumacher ganó a Alonso el primer duelo en Magny-Cours

El alemán Michael Schumacher (Ferrari) logró la 'pole position' para el Gran Premio de Francia de Formula Uno en una sesión de clasificación en la que se pudo ver un verdadero duelo con el español Fernando Alonso (Renault), líder del campeonato y que saldrá desde la tercera plaza Ambos pilotos, separados por 19 puntos a favor del español en el campeonato, se intercambiaron adelantamientos durante la parte decisiva de la clasificatoria, en un anticipo de lo que prometen en el circuito de Magny-Cours, escenario de la undécima cita del Mundial. Schumacher, autor hoy de la sexagésima octava 'pole' de su carrera deportiva, tercera de la presente temporada y segunda consecutiva, llegó a vivir incluso una situación de pánico durante la tercera y última sesión de entrenamientos libres, disputada por la mañana, cuando su monoplaza comenzó a desprender fuego. El bólido de Schumacher comenzó a arder cuando el alemán estaba detenido frente a su garaje tras regresar de la pista. Primero surgió un denso humo y acto seguido aparecieron las llamas, que fueron enseguida sofocadas por los mecánicos de Ferrari. El alemán ya no pudo regresar a la pista. Y llegó a temerse lo peor. Sin embargo, los técnicos del equipo solventaron el problema y el alemán afrontó con total normalidad la sesión de clasificación. E incluso en la tercera parte, con los diez mejores en la pista, salió con tanto ímpetu que, como si se tratara de una carrera, adelantó con espectacularidad a Fernando Alonso en la horquilla 'Adelaida'. El español, campeón mundial, no se amilanó y le devolvió la moneda, con la misma espectacularidad, poco después y en el mismo lugar, para demostrarle al germano quién es el actual dueño del campeonato. El nuevo formato de la clasificatoria, que acorta en cinco minutos la tercera sesión, la definitiva, ha permitido ver a los pilotos entregarse a fondo desde el primer instante. Ya no se ha visto a los pilotos limitándose a dar vueltas para gastar combustible. Michael Schumacher logró un tiempo imbatible para el resto. El dominio de Ferrari y de los neumáticos Bridgestone a una sola vuelta lo constató el brasileño Felipe Massa, que en el último instante de la clasificatoria sacó a Alonso de la primera línea en Magny-Cours. Pese a no haber logrado la 'pole', Fernando Alonso, nada más bajarse de su monoplaza, se mostró encantado por haber regresado a la conferencia de prensa de los sábados, reservada a los tres mejores de la sesión de clasificación. Su compañero en la segunda fila será el italiano Jarno Trulli (Toyota), un piloto en pleno camino ascendente. La duda del español es saber qué estrategias se van a adoptar en la carrera de mañana y cuando repostajes ha elegido hacer cada equipo. Habrá equipos que hayan adoptado una táctica de dos paradas, otros se habrán decantado por las tres... e incluso habrá quien se arriesgue a hacerlo con cuatro, como hizo el propio Schumcher para ganar esta carrera en 2004, justo por delante de Alonso. El segundo español presente en Magny-Cours, Pedro Martínez de la Rosa, cumplió con nota su primera clasificatoria como piloto titular del equipo McLaren-Mercedes. Tras haber acabado de forma anodina los entrenamientos libres del viernes, en los que la prudencia le impidió acabar más arriba del vigésimo segundo lugar, Pedro de la Rosa cumplió con su objetivo en el día de la verdad. El piloto barcelonés quería a toda costa llegar a la tercera sesión, en la que están los diez mejores, y lo logró con la solvencia que se esperaba. El español, sustituto en Magny-Cours del colombiano Juan Pablo Montoya, ocupará el octavo puesto en la parrilla de salida, al lado del italiano Giancarlo Fisichella, compañero de equipo de Fernando Alonso. Desde la tercera línea comenzarán el alemán Ralf Schumacher, para constatar la mejoría de los Toyota, y el finlandés Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes), que hoy sólo ha podido ser tres décimas más rápido que Pedro de la Rosa. La carrera, undécima del calendario, se disputará mañana a partir de las 14.00 horas (12.00 GMT) sobre 70 vueltas (308,586 kms.) al circuito de Magny-Cours.