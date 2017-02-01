Se abre paso la alianza Partido Liberal - Cambio Radical

Ayer, el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, cenó -en la calle 12 con carrera 5 en Bogotá- con 35 representantes a la Cámara del Partido Liberal y les planteó la posibilidad de acercamientos con Cambio Radical, partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le habría ofrecido a Gaviria ser su fórmula vicepresidencial.



Fuentes le aseguraron a La W que la gran mayoría de parlamentarios se mostró abierta a este acercamiento, salvo por la representante Olga Lucía Velásquez quien señaló que el liberalismo debía tener candidato propio, e incluso se llegó a decir que este tema no podía esperar a la convención del Partido en agosto, por lo que era necesario nombrar a un grupo de facilitadores.



Estos compromisarios, que aún no han sido nombrados, tendrían la labor de buscar canales de acercamiento con el partido del vicepresidente y sentar las bases de una consulta interpartidista en la que participe el Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical.