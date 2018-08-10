Se embolata nombramiento del director de Coldeportes

Iván Duque le había ofrecido la dirección de Coldeportes al decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Ernesto Lucena. Foto: Colprensa( Thot )

Según conoció La W, hace unos días el presidente Iván Duque le ofreció la dirección de Coldeportes al decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Ernesto Lucena. De esta manera, el abogado sería la persona encargada de liderar la creación del nuevo Ministerio del Deporte.

Cabe señalar que Lucena cuenta con una amplia experiencia en el tema. Fue presidente de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, apoyó a iniciativa de crear el primer pregrado en Colombia para gerenciar el deporte y fue decano de la Escuela de Deporte de la Universidad Sergio Arboleda.

Sin embargo, este medio conoció que el nombramiento se estaría empantanando por presiones de grupos políticos que estarían buscando que esta dirección se convierta en un nombramiento meramente burocrático.