Se rinde el secuestrador avión turco que pretendía ayuda del Papa

Con la rendición a la policía italiana del supuesto secuestrador concluyó hoy en el aeropuerto sureño de Brindisi el secuestro de un avión de la compañía turca "Turkish Airways", con 113 personas a bordo, desviado hacia Italia, aparentemente, para solicitar la ayuda del Papa.

Las causas del secuestro del avión que se dirigía desde Tirana a Estambul no están claras y si en un primer momento se aseguró que el secuestrador pretendía impedir con su acción que Benedicto XVI viaje a Turquía a finales de noviembre, después fuentes turcas aseguraron que no tenía nada que ver y que en realidad el secuestrador es un cristiano desertor del Ejército turco.

Según la policía italiana, el hombre estaba desarmado y, al parecer, engañó a la tripulación del avión asegurando que llevaba una bomba, que explotaría dentro del aparato si el piloto no seguía sus instrucciones.

Los viajeros, que no sufrieron daño alguno y hasta que no aterrizaron en Brindisi no supieron lo que estaba pasando, fueron trasladados a la terminal del aeropuerto, donde están siendo interrogados por la policía.