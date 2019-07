Se va apoyar la necesidad de reconocer la doble instancia en todos los casos: Mininterior

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que el Gobierno apoyará la retroactividad en la doble instancia para todos los casos.

“Es un derecho fundamental, la doble instancia es una garantía del debido proceso y sea quien sea, cualquier persona en cualquier época, tiene el derecho a esa segunda instancia”, dijo.

Sin embargo aseguró que el Congreso será quien defina el tiempo de esa doble instancia.

Frente a las inconsistencias en la llegada a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, dijo que no ha “oído” una orden del alto Gobierno para no hacer fotografías de su detención. “No realmente yo no he oído que haya una orden en ese sentido, este es un tema que no le compete al ministerio de Interior” señaló.

La ministra añadió que se debe respetar la tragedia que vive la familia del exministro, “seguramente ocurrirán casos no tan reconocidos que también se hará de una manera que no tiene mayor publicidad aquí lo que vale rescatar es qué hay un dolor profundo de una familia qué hay que respetar”.

De otro lado, sobre la reforma político afirmó que se necesita el apoyo de los partidos, “Lo que queremos es que cada una de las iniciativas que se presenten tengan este apoyo. Seguramente el tema de la reforma política lo van a analizar si hay posibilidad de sacarla adelante”.

Respecto a si finalmente el Gobierno apoyará el referendo para que la cadena perpetua contra abusadores y asesinos de niños sea una realidad en Colombia, la ministra afirmó que es una prioridad y que, “está redactado un proyecto de acto legislativo y se está evaluando la fecha”.

Le puede interesar: