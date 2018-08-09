Según decreto de Santos, el delegado de las Farc ante el CNE tendrá sueldo de magistrado

De acuerdo con el decreto 1499 del 6 de agosto del 2018, firmado por el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, el delegado del partido político de las Farc ante el Consejo Nacional Electoral tendrá el mismo régimen salarial y prestacional que perciben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior se sustenta en que, según el acto legislativo 03 del 2017, este delegado tiene la calidad de servidor público y los mismos derechos, garantías, inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del Consejo Nacional Electoral.

Se explica que de acuerdo con la Constitución Política los miembros del CNE comparten los mismos derechos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos su salario.

Por esta razón, quien sea designado por las Farc como su delegado ante el CNE contará con un salario superior a los 32 millones de pesos.