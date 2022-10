Senador Camilo Romero denuncia intimidación por parte del General Patiño

El congresista Camilo Romero, quien ha cuestionado el ascenso del general Francisco Patiño por su relación con la investigación en la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, manifestó que el oficial le dijo antes del debate: “ojalá se haga justicia por todo el daño que usted me ha hecho”.



“Aquí hay algo muy grave porque se habla que en el caso de la muerte de Diego Felipe Becerra hay hasta pactos de silencio de los oficiales y quien incumple se muere. ¿Cómo asumo pues las palabras ojalá haya justicia por todo el daño que usted me ha hecho? Se lo dije tres veces general Patiño, este no es un tema personal, este es un tema democrático este es un tema de fondo”, aseguró .



Romero rechazó estas palabras y el Polo Democrático solicitó que el ascenso del general Patiño se realice cuando la justicia tome una decisión sobre su caso.



“No es un tema en contra de la persona del general Patiño, pero es un tema confuso, sobre la muerte, el asesinato de este joven Diego Felipe Becerra, así que dejo puesto este nuevo elemento y lo rechazo”, aseguró.



Autor: Johana Fuentes.