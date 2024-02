Senador Gustavo Petro asevera que paramilitares financian medios de comunicación

En una entrevista publicada por el diario inglés Financial Times, el senador del Polo Democrático Alternativo Gustavo Petro dijo que los medios fueron financiados por el paramilitarismo y como consecuencia de ello magnificaban la violencia de las Farc y minimizaban la de los paramilitares.

"El gobierno no va a ser afectado en corto tiempo mientras que las personas no entiendan la seriedad de lo que está ocurriendo.", dice el señor Petro un ex guerrillero del desmantelado grupo M-19. Argumenta que los medios, que según el están financiados por los paramilitares, han condicionado al público a creer que el lado izquierda de la guerrilla, las Farc es la culpable de casi todos los problemas de Colombia, mientras minimizan el rol de los paramilitares.