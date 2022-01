Senador Obama hace oficial su candidatura a la presidencia de EEUU

El senador demócrata Barack Obama anunció hoy que competirá por las elecciones presidenciales del 2008 en EEUU durante un discurso en el estado de Illinois en el que dijo que quiere unir a un país dividido.

El senador se refirió a su breve carrera política, su principal punto débil, al señalar: "Sé que no he pasado mucho tiempo aprendiendo cómo funciona Washington, pero he estado allí el tiempo suficiente para saber que las cosas tienen que cambiar".

La publicación de dos libros campeones de ventas, "Dreams From My Father" (Sueños de mi padre) y "The Audacity of Hope" (La audacia de la esperanza) le ayudó a propulsar su meteórica carrera política en las filas demócratas. EFE