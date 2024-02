Señora Universo negó que su esposo tenga vínculos con el narcotráfico

En diálogo con La W, Layla Martínez, Señora Colombia, habló del certamen Señora Universo 2012 en Rusia, en el que resultó ganadora.



Martínez, de 26 años, fue elegida como la Reina de este concurso que, según ella, tiene un enfoque más social que Miss Universo.



“Miss Universo enfocado a la parte comercial, las niñas se están preparando desde el punto de vista profesional y académico (…) Nosotras somos mujeres ya preparadas, profesionalmente definidas, con un hogar, que se cuidan y se dedican a actividades sociales más enfocado a la parte social”, aseguró.



Sin embargo, la prensa rusa ha cuestionado la elección de Layla relacionando a su esposo con el narcotráfico, en un episodio que ella ha atribuido al malestar de algunas candidatas que no quedaron satisfechas con el resultado del concurso.



“Es primera vez que Colombia gana un certamen internacional de esta magnitud. Algunas candidatas no quedaron felices, quedaron molestas”, señaló. “Tenemos que tener en cuenta que nuestro país está caracterizado por el narcotráfico, la guerrilla, Pablo Escobar. Estamos estigmatizados por muchas cosas que a diario se ven”.



Martínez explicó que la franquicia de Señora Universo en Colombia se encarga de gastos preparación y tiquetes, mientras que el certamen internacional se encarga de los gastos de alimentación, alojamiento, transporte e impuestos en la ciudad del certamen. Igualmente, admitió que los demás gastos, que son cercanos a los 7 millones de pesos, sí salieron de su bolsillo: “Hay que mostrar lo mejor, estás representado un país, tienes que llevar buenos vestidos, buenos zapatos, 'souvenires', un buen regalo para el Alcalde, esos gastos si salieron de nuestro patrimonio”, dijo.



Igualmente, aclaró que su esposo no es el exsenador Juan Carlos Martínez SInisterra, quien ha sido investigado por vínculos con el narcotráfico. “El apellido de mi esposo es Cantillo”, aseguró.



La Señora Colombia también descartó ayuda económica de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su candidatura. Martínez aseguró que el documental que presentó ante las delegaciones del reinado sí tuvo el apoyo del ICBF, pero que fue producido por ella y que le costó 100 mil pesos.