Sentencia de la Corte sobre el IMAN e IMAS rige desde 2017

Con cinco votos a favor, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó el incidente de impacto fiscal interpuesto por el Ministerio de Hacienda sobre la sentencia C-492 de 2015, que aprobó, a partir de 2016, la exención del 25% sobre los ingresos laborales de los empleados que pagan el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -Imán-.

Con el incidente aprobado se posterga la ejecución de dicho fallo haciendo extensiva esta exención tributaria sólo a partir de 2017.

De acuerdo con el Gobierno, el fallo cuestionado generaba un gigantesco 'hueco fiscal'.

Votaron a favor los magistrados Ortiz, Guerrero, Mendoza, Pretelt y Linares.