Sentencia del 2019 no puede aplicarse a un caso del 2017: Gobierno sobre curules de paz

Según Ceballos, García busca aplicar una sentencia de la Corte Constitucional de 2019, sobre la composición de las mayorías en el Congreso, a la decisión del Senado de hundir las curules en 2017.

Le puede interesar: Gobierno analizará jurídicamente la decisión de revivir curules para las víctimas

“La interpretación que quiere dar el presidente del Senado es que una sentencia del 2019 podría aplicarse retroactivamente, es decir hacia el pasado, a una situación del 2017, cosa que está absolutamente prohibido porque aplicar retroactivamente la jurisprudencia de la Corte sería desbaratar el orden jurídico", dijo.



Incluso advirtió que si se aplicara la retroactividad se tendrían que tumbar casi todas las normas del “Fast Track”.



El comisionado anunció que la intención del presidente Iván Duque es presentar un nuevo acto legislativo con el que todos los partidos puedan presentar la candidatura de una víctima y las circunscripciones correspondan a los territorios donde hay más víctimas.

Lea en W Radio: Ministerio de Hacienda radicará Ley de Crecimiento Limpio en marzo

“Que no se creen nuevas curules para no aumentar el número, ni los gastos y no afectar la estructura en el Congreso”, señaló.